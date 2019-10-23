Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7386
  • 6,389
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. TOFAŞ sahasında rahat galip geldi

TOFAŞ sahasında rahat galip geldi

TOFAŞ sahasında rahat galip geldi

ULEB Avrupa Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Rytas'ı 91-81 mağlup etti.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas'ı 91-81 yendi.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikasını 5-3 önde geçen TOFAŞ'a, Holloway'ın etkili oyunuyla karşılık veren Rytas, 6. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. Berkan Durmaz ve Berk Uğurlu'dan bulduğu sayılarla skoru lehine çevirerek kalan dakikaları iyi oynayan TOFAŞ, çeyreği 22-21 üstün kapattı.

İkinci çeyrekte pota altında Muhsin Yaşar ile etkili olmaya çalışan TOFAŞ, Mejia'nın da skor katkısıyla 14. dakikayı 31-27 önde geçti. Karşılık basketlerle devam eden çeyrekte, Williams ve Muhaymin Mustafa ile üstünlük sağlayan Bursa temsilcisi, soyunma odasına 51-47 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Bairstow'un bireysel performansıyla bulduğu sayılarla başlayan Rytas, 23. dakikada skoru lehine (53-56) çevirdi. Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından oyunda daha disiplinli bir görüntüyle dönen TOFAŞ, hücumda Muhsin Yaşar, Phillip ve Mejia ile etkili olunca final periyoduna ev sahibi ekibin 67-62'lik üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe çok hızlı başlayan TOFAŞ, rakibini uyguladığı sert savunmalarla top kayıplarına zorladı ve Muhsin Yaşar ile Barış Ermiş ikilisiyle de hücumda etkili olunca 10-0'lık seriyle farkı çift hanelere çıkardı: 77-65. Bu dakikadan itibaren seyircinin desteğini de arkasına alan TOFAŞ, rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek karşılaşmadan 91-81 galip ayrıldı.

TOFAŞ: 91 - RYTAS: 81

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ), Petros Papapetrou (Yunanistan)

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 11, Berkan Durmaz 9, Phillip 11, Lojeski 9, Williams 16, Berk Uğurlu 6, Barış Ermiş 10, Mejia 5, Bora Satır, Muhsin Yaşar 14

Rytas: Holloway 20, Cruz 17, Echodas 2, Bairstow 11, Butkevicius 9, Sirvydis 7, Bickauskis 3, Girdziunas 2, Bendzius 8, Blazevic 2, Kairys

1. Periyot: 22-21
Devre: 51-47
3. Periyot: 67-62

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Singapur’un Marina Körfezi’nde başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taks

Sinpagur Semalarında Uçan Taksi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en ilginç deneyleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları