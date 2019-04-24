Toby Wilding: Leed United, Jeremain Lens'i transfer ederse hata yapar

Leeds United'ı yakından takip eden muhabirler Toby Wilding, Gary Hutchinson ve Louie Chandler, Hollandalı oyuncunun transferinin "hata" olacağı yönünde fikir birliğine vardı.

"LENS LEEDS UNITED'A UYGUN BİR OYUNCU DEĞİL"

Toby Wilding, Lens'in İngiltere'de başarılı olamadığını vurgularken, "Leeds'in alternatiflere ihtiyacı var ancak Lens, Sunderland'de ciddi bir performans gösteremedi. Bence bu ihtimal rafa kaldırılmalı" dedi ve Gary Hutchinson ise "Ben Lens'in uygun olmadığını düşünüyorum. Desteklediğim bir hamle değil. Lens'in İngiltere'de başarılı olamayacağı daha önce görüldü, Leeds'e uygun da bir oyuncu değil" ifadelerini kullandı.

Louie Chandler ise Lens'in yaşına dikkat çekerken, "Lens'i sakın almasın. Bir dönem faydalı bir oyuncuydu ancak Leeds'in 1 sezon yararlanma ihtimali olduğu 31 yaşındaki bir oyuncudan çok uzun vadeli takviyelere ihtiyacı var" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın sezon başında Sunderland'den 4 milyon euroya bonservisini aldığı 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta 5 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.