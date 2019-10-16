THY pilotundan Şenol Güneş'e ve Milli Takımımıza büyük jest

Ay-yıldızlı takım Fransa'daki beraberliğin ardından THY'ye ait özel uçakla Türkiye’ye döndü. Pilot Muhammet Genç, uçakta bulunan milli takım teknik heyeti ve futbolcularını "hoşgeldiniz" diyerek karşıladı.

?????

Sizler sahada mücadele ettiğiniz sürece birlikte nice zaferlere uçacağız. Yolunuz açık olsun... @MilliTakimlar #TürkHavaYolları pic.twitter.com/hSsivlYcfE — Türk Hava Yolları (@TK_TR) October 16, 2019

Uçuş hakkında bilgi veren Genç, yaptığı anonsta, "Değerli hocamız Şenol Güneş kokpitten yaptığı anonsta 'yıllar önce Kore'den dünya 3.'sü olarak dönerken önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız 1 puan için sizleri tebrik eder, bu başarılarınızın devamı dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyetinin ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görülüyor.