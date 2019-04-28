Thorgan Hazard, Borussia Dortmund'la anlaştığını duyurdu

Dünya futbolu, Chelsea forması giyen Eden Hazard’a odaklansa da yıldız oyuncunun kardeşi Thorgan da Gladbach formasıyla harika işlere imza atıyor. Takımdan ayrılacak olan Belçikalı, gelecek sezon Borussia Dortmund forması giymeye yakın.

Thorgan Hazard'dan net açıklama: 'Dortmund'la anlaşmaya vardım'

Belçika basınına açıklamalarda bulunan Hazard, “Dortmund’la anlaşmaya vardım. Şimdi iş kulüplere kaldı. Bu biraz zaman alabilir. Görüşme halindeler” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Gladbach formasıyla 32 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 12 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.

Hazard’ın sözleşmesi 2020 yılında sona eriyordu.