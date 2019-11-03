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Thibaut Courtois: Galatasaray maçını kazanmalıyız

Thibaut Courtois: Galatasaray maçını kazanmalıyız

Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, Real Betis ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Galatasaray maçını kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Courtois, "Betis ile berabere kaldık, bu sefer kazanmayı başaramadık. Evimizde oynadığımız maçlarda hata yapmamız kabul edilemez. Şimdi Galatasaray maçımız var. O maça iyi hazırlacağız, kazanmak zorundayız" dedi.

"PERFORMANSIMDA DÜŞÜŞ YOK"

Performansının tartışılmasına da değinen Courtois, "Performansımda düşüş olduğunu düşünmüyorum. Futbol karmaşık bir oyun. Harika değilim ama La Liga'da her takıma kaybedebilirsin, bu normal" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Real Madrid, 13 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında karşılaşacak.

(Sporx)

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