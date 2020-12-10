TFF'nin hakem açıklaması, Ali Koç'a yanıt olarak algılandı

AKŞAM

Federasyon, hakemlere yönelik eleştirilerin ardından, “Hakemlerimize çok açık bir şekilde ‘ayar verme' çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz. Kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu son günlerde hakemlere yönelik tepkiler ve olumsuz eleştiriler sonrası açıklama yaparak tavrını ortaya koydu. Resmi siteden yapılan açıklama, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a cevap olarak algılandı. İşte o açıklama; “Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, futbol ailesinin büyük fedakârlıkları ile devam eden sezonda, hakemlerimizin daha ilk haftadan başlayan ve son dönemlerde de gittikçe artan bir şekilde tartışmaların odak noktası haline getirildiğini çok büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz.

BUNDAN VAZGEÇMİYORLAR

Türk futbolunun daha çok güçlenmesi için omuz omuza vererek kenetlenmek gerekirken, özellikle kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımızın, neredeyse her hakem kararını, kasti hata olarak değerlendirdiklerini ve maalesef eski alışkanlıklardan vazgeçmediklerini görüyoruz. MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı, kurul üyelerimiz ve hakemlerimiz, daha 11 haftasını geride bıraktığımız sezonda maalesef haksız bir şekilde hedef tahtası haline getirilmektedirler.

HEPSİNİN DESTEKÇİSİYİZ

Özellikle sezon başından beri, kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile, hakemlerimize çok açık bir şekilde ‘ayar verme’ çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz. Televizyon programlarında, gazete yazılarında veya sosyal medyada hakemlerimizi töhmet altında bırakmaya çalışanlar, bu iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Aksi takdirde müfteridirler. Kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz. Federasyonumuzun kararlılıkla Türk hakemliğinin destekçisi olduğunu hatırlatıyoruz.”