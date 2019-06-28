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  3. TFF'den tarihi karar! Bütçeyi aşana puan silme cezası geliyor

TFF'den tarihi karar! Bütçeyi aşana puan silme cezası geliyor

TFF'den tarihi karar! Bütçeyi aşana puan silme cezası geliyor

(TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Talimatı’nı görüşmek üzere Başkan Nihat Özdemir yönetiminde dün Riva’da toplandı.

14.00’te başlayıp 21.00’de sona eren 7 saatlik tarihi toplantıda Türkiye Bankalar Birliği ile yapılacak Borç Yapılandırma Anlaşması masaya yatırılırken, kulüpler hakkında ileriye dönük birçok radikal karar alındı.

DENETİMİ FEDERASYON YAPACAK

Yeni Kulüp Lisans Talimatı’na göre mali disiplin altına girecek olan kulüplerin denetimini kendisi yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, talimatnameye önemli bir madde de ekledi. Yeni eklenen maddeye göre, bundan sonra bütçesini aşan kulüplere puan silme cezası uygulanacak. Toplantıda: 1- Borçları yapılandıracak konsorsiyumda yer alacak Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktifbank ile görüşmeler başlayacak.

BORÇLU OLANA TRANSFER ZOR

2- Her kulüp borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belli kısmını harcayabilecek. 3- Kulüpler yaklaşık olarak borçlarının %15’i kadarını transfer bütçesi olarak kullanacak. 4- Yapılandırmanın vadesi her kulübün borç yapısına göre değişecek. 5- Kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da kapsama alınacak. Yeni Kulüp Lisans Talimatı’nın kulüplere tebliğ edilmesiyle tarihi süreç başlayacak.

(Star)

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