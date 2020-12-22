TFF'den Özkan Sümer için saygı duruşu kararı

Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi, bugünkü toplantının ardından Fatih Karagümrük maçında Fatih Terim'in atılması ve Göztepe maçının hakemi Mete Kalkavan hakkında sert bir açıklama yapmayı planlıyor.

Emre işi bitirdi! Taraftarların dört gözle beklediği transfer

Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.