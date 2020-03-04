TFF'den Muhsin Ertuğral'a sürpriz görev

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ertuğral, futboldaki 29 yıllık tecrübesiyle Avrupa ve Dünya futbolundaki teknik trendleri ve gelişmeleri takip ederek, bu alandaki yeniliklerin Türk futboluna uyarlanması ve Türk futbolunun gelişimi üzerine çalışmalar yapacak. 59 yaşındaki teknik adam, bu görevinin bir parçası olarak A Milli Takım teknik ekibine de her türlü desteği sağlayacak" denildi.
15 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerinde Union Solingen, Antalyaspor, Eskişehirspor ve VFL Sindelfingen takımlarında forma giyen Ertuğral, sırasıyla Köln Spor Akademisi ve Köln Teknik Akademisi'nden mezun oldu. UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi sahibi olan ve üç yabancı dil bilen çalıştırıcı, aynı zamanda FIFA Teknik Çalışma Grubu'nun da aktif bir üyesi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'ndaki göreviyle teknik direktörlüğe başlayan Ertuğral, daha sonra Trabzonspor'da Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yaptı. Türkiye'de Sivasspor, Güney Afrika'da Kaizer Chiefs, Ajax Cape Town Golden Arrows, Black Aces, Orlando Pirates, Tunus'ta Club Africain, Avusturya'da SV Mattersburg, Mısır'da Ismaily, BAE'de Bani Yas takımlarını çalıştırdı. Ertuğral ayrıca, çeşitli TV kanallarında Dünya Kupası teknik analisti ve yorumcu olarak görev aldı.
Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.
Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.
TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.
Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.