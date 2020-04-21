TFF'den MHK Talimatı'nda değişiklik

TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimata geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi. Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.
TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.
Hırvat basını, Dinamo Zagreb'le sözleşmesini fesheden başarılı teknik adam Nenad Bjelica'nın Fener'e yakın olduğunu duyurdu. Zagreb, Hırvatistan liginde 18 puan farkla lider durumdaydı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Maliyeti yüksek futbolculardan maaş indirimi bekleyen Galatasaray'da birçok yabancı futbolcu bu talebe olumsuz cevap verdi. Takımın sorunlu isimlerinden Younes Belhanda ise yönetime şart koştu. 1 yıl daha sözleşmesi olan Faslı futbolcu, “Sözleşmemi uzatırsanız indirimi kabul ederim” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dolandırıcıların kurbanı oldu. Albayrak'ın dolandırıcılara kaptırdığı rakam da ortaya çıktı.