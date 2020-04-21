TFF'den MHK Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, talimata geçici madde eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirildi. Bu değişiklikle 2020-2021 vize dönemi ve sınav takvimi ertelendi.



TFF Yönetim Kurulu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak yeni sınav takvimi daha sonra MHK tarafından açıklanacak.