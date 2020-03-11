  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 08:00

TFF'den kulüplere çağrı: Hakemlere saygı duyun

TFF'den kulüplere çağrı: Hakemlere saygı duyun

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlerin kulüpler tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğunu belirterek, kulüplere çağrıda bulundu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu MHK ile ilgili yapılan eleştirilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Son zamanlarda MHK ve hakemlerimizin kulüplerimiz tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz. Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine Sayın Zekeriya Alp ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları Türkiye’de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Dünyada VAR sistemi tartışılmakta, hakemlerin kararları eleştiri konusu yapılmaktadır. Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır. Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden Merkez Hakem Kurulu’nu çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başkan bize söz verdi

title

Derbiye iki aday: Bitigen ve Uğurlu

title

Kruse gitmemeliydi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

Açıklandı! Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Tottenham'ı eleyen RB Leipzig çeyrek finale yükseldi
Tottenham'ı eleyen RB Leipzig çeyrek finale yükseldi

Tottenham'ı eleyen RB Leipzig çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Tottenham'ı 3-0'la geçen Leipzig, çeyrek finale yükseldi.

Valencia'yı eleyen Atalanta çeyrek finalde
Valencia'yı eleyen Atalanta çeyrek finalde

Valencia'yı eleyen Atalanta çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia'yı 4-3 mağlup eden Atalanta, çeyrek finale çıktı. Atalanta'nın tüm gollerini Josip Ilicic kaydetti.

Dünyaca ünlü yıldızda koronavirüs paniği! Test yapıldı...
Dünyaca ünlü yıldızda koronavirüs paniği! Test yapıldı...

Dünyaca ünlü yıldızda koronavirüs paniği! Test yapıldı...

PSG'de 3 gündür boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı.

Premier League'e ilk koronavirüs darbesi
Premier League'e ilk koronavirüs darbesi

Premier League'e ilk koronavirüs darbesi

Arsenal ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Premier Lig maçının Arsenal kulübü futbolcularının Olympiakos Başkanı Marinakis ile el sıkışıp yakın temas yaşaması sebebiyle alınan önlemler ışığında ertelendiği açıklandı.

Teksüt Bandırma FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Teksüt Bandırma FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Teksüt Bandırma FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 86-72 yenildi.

Sergen Yalçın'dan Ljajic itirafı!
Sergen Yalçın'dan Ljajic itirafı!

Sergen Yalçın'dan Ljajic itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımdan ligin gidişatına, Türk futbolundan transfere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Yalçın, Adem Ljajic'in form durumuyla ilgili aralarında geçen bir konuşmayı da ilk kez açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.