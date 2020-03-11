TFF'den kulüplere çağrı: Hakemlere saygı duyun

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakemlerin kulüpler tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirilmesi nedeniyle üzüntü duyulduğunu belirterek, kulüplere çağrıda bulundu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu MHK ile ilgili yapılan eleştirilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Son zamanlarda MHK ve hakemlerimizin kulüplerimiz tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz. Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine Sayın Zekeriya Alp ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları Türkiye’de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Dünyada VAR sistemi tartışılmakta, hakemlerin kararları eleştiri konusu yapılmaktadır. Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır. Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden Merkez Hakem Kurulu’nu çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir."