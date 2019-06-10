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10 Haziran 2019 Pazartesi 13:49 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda’nın skandal uygulamasına dair konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda’nın skandal uygulamasına dair konuştu

TFF, A Milli Futbol Takımı’mızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı skandal uygulamaya dair açıklama yayımladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takımımızın İzlanda'nın Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Nihat Özdemir'e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da bir heyet ile, Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımızın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta Ay-Yıldızlılara destek olacak."

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