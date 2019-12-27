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  3. TFF'den flaş VAR hamlesi! 1 maçlığına kayıtlar açıklanacak

TFF'den flaş VAR hamlesi! 1 maçlığına kayıtlar açıklanacak

TFF'den flaş VAR hamlesi! 1 maçlığına kayıtlar açıklanacak

Hakem hatalarının yaşandığı derbiden sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurması üzerine yaşanan tartışmalarda önemli bir gelişme gerçekleşti.

Konuyu değerlendirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devre arasında VAR kayıtlarını sadece eğitim amaçlı olarak açıklamayı planladığı öğrenildi.

Geçen yıldan beri Türkiye'de yaşanan VAR gerilimini düşürmek isteyen ve bu konuda farklı bir adım atmaya hazırlanan TFF, her kulübe sadece bir maç seçme hakkı tanıyacak. Söz konusu maçta hakem konuşmaları açıklanacak. Ancak eğitim semineri şeklinde geçecek bu uygulamaya kulüp yöneticileri katılamayacak.

VAR kayıtlarının açıklanacağı odaya kulüpleri temsilen teknik direktörler, idari menajerler veya sportif direktörler girebilecek. VAR tartışmalarını bitirmek için planlanan bu uygulamaya kulüplerin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

(Sabah)


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