TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Başkanlık yapmak zor bir görev. Beklentiler yüksek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, altyapıdan yetişecek gençlerin A takımlarda yer alması gerektiğini söyledi.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrasında konuşan Erdem, "Yerli futbolcuların yetişmesinde altyapıdan çıkan gençlerin, çocuklarımızın A takımlara yükselmesi, oralarda yer alması öncelik olarak ele alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuların yeni yönetim kurulunda konuşulup tartışılacağını anlatan Erdem, "Takımların tamamının yabancı olması yarın milli takımlar için büyük bir üretim sıkıntısı doğuracak. Yabancı topçular da olsun, kaliteli sporcular da var olsun ama yerli gençlere de el atılması gerekir." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanlığı'na seçilen Nihat Özdemir'i tebrik eden yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, "Başkanlık yapmak zor bir görev. Beklentiler yüksek." dedi.

Geçmiş dönemde ufak tefek sıkıntılar olduğunu anlatan Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mutlaka bir iş yaparsanız sıkıntılar var olabilir. İlkeli, prensipli, adalet ve hukukun tecelli edeceği yeni başlangıçlar ve dönemler olur. Futbol dünyada bir endüstri. Dünyada büyük takımların milyonlarca taraftarı var. Herkesin bir beklentisi var. Burada çıtayı yükseltmek, futbola kalite katmak, centilmenliği ön plana almak, futbol seyircisini artırmak... Futbol seyircisi de çocuklarıyla ailece rahat bir ortamda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden centilmence müsabakaları izleyebilmeli. Yani futbolda hem seyirci anlamında hem de takımlar arası bir huzur ve barışın sağlanması temel esas olmalı diye düşünüyorum."

(AA)