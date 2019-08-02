TFF ve kulüpler, Süper Lig maç yayınları için beIN Sports ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maç yayınları için kulüpler ve yayıncı kuruluş beIN Sports ile anlaşmaya vardı.
Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.
Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.
Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.