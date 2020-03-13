TFF, U19,U17,U16,U15,U14 liglerini askıya aldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Gelişim Ligleri'nin bir sonraki karara kadar durdurulduğunu açıkladı. U19,U17,U16,U15,U14 liglerini askıya alan TFF, maçların ne zaman oynanacağı konusunda yeni bir bilgilendirme yapacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Altyapı takımlarının mücadele ettiği Spor Toto Gelişim Ligleri (U19,U17,U16,U15,U14)müsabakalarının ertelendi" denildi.
TFF, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak değerlendirilen Koronavirüs (COVID-19) salgınının ülke genelinde görülmesi nedeniyle, Gelişim Liglerini (U19,U17,U16,U15,U14) iptal etti.
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