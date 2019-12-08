'TFF transfere izin vermiyor'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Hayatta Beşiktaş Radyo’ya konuştu. Başkan, “Bazı eski çalışanların tazminatlarını aldıklarını görüyorsunuz. Kulübün her tarafına mutsuzluk ve bezginlik sirayet etmişti. ‘Bana ne’cilik vardı. Ceketini alan gitmiş. Ben bunlara ‘kaçmışlar’ diyorum. Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Beşiktaş taraftarı kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır” dedi.

KASAYA 1 LiRA BiLE GELMiYOR

Ahmet Nur Çebi, “Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA’ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Ben bunu tek başıma yapamam. Beşiktaş’ın gelirleri tamamen temlikli. Kasaya giren 1 lira yok. Bu zamana kadar yöneticilerle birlikte elimizden elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. UEFA’dan men gelebilir” şeklinde konuştu.

TFF: HENÜZ HiÇBiR KARAR ALMADIK

Başkan, “3 aylık ödeme yaptık. Bitecek demiyorum ama bitebilir. Taraftardan beklediğim kombine alacaklar, forma alacaklar, bilet alacaklar... 2 transfer düşünüyoruz. Forvet ve orta saha. TFF Lisans Kurulu ‘Şu an transfer yapamazsınız. Elinizdeki oyuncuları çıkarmanız gerek’ dedi. TFF transfere engel olacaklarını söyledi mali şartlar gereği. Ocakta transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA’dan men geliyor. Taraftar bunu bilsin” yorumunu yaptı. TFF ise kendilerinin ve Lisans Kurulu’nun henüz hiçbir karar almadığını açıkladı.

TREN iSTASYONU GiBi OLDU

ÇEBİ: “Bir futbolcuyu (Talisca) satın alma opsiyonuyla alıp geliyorsunuz ancak oyuncuyla bir şey konuşmuyorsunuz. Buna beceriksizlik mi diyelim, iş bilmezlik mi diyelim. Transfer komitesi başkanı toptan anlamayan, esnafl ığı olmayan birisi nasıl olur! O günden sonra zaten bizim bütçelerimiz 90 milyon euroların üstüne çıktı. Elini kolunu sallayan gelip gitti. Son 3 senede kulüp tren istasyonu gibi oldu.

O DEFTERLER KAPANDI

ÇEBİ: “Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon euroluk transfer, bize verilen limitin aşıldığını gösteriyor. Sat-al yapabiliyoruz ancak. Bizim kapımızı şu an çalan kimse yok. Lisans kurulu ile biraz itişip kakışacağız gibi görülüyor. Bize kapı açılırsa ona göre 1-2 transfer yapacağız. Aboubakar, Cenk ve Talisca defteri kapandı.”