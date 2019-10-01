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  3. TFF, 'kural hatası' başvurusunu görüşmek için toplandı

TFF, 'kural hatası' başvurusunu görüşmek için toplandı

TFF, 'kural hatası' başvurusunu görüşmek için toplandı

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle maçın tekrarına yönelik yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle maçın tekrarına yönelik yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı. Kararın bugün verilmesi bekleniyor...

Fenerbahçe, maçta 2 kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuru yapmıştı. 45+2'de taçın el değiştirmemesi ve 47. dakikada Cisse'nin Altay aut atışı kullanırken ceza sahasından çıkmaması nedeniyle maçın tekrarı talep edilmişti.

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