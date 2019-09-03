TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı!

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de ve Geçici Madde 2'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

GALATASARAY A.Ş.: 368.811.670

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: 149.509.198

BEŞİKTAŞ A.Ş.: 256.534.570

TRABZONSPOR A.Ş.: 88.586.560

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR: 96.161.041

FENERBAHÇE A.Ş.: 206.439.081

ANTALYASPOR A.Ş.: 23.898.021

KONYASPOR: 83.192.355

ALANYASPOR: 91.814.530

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: 67.742.390

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.: 120.043.166

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 82.439.445

MKE ANKARAGÜCÜ: 79.955.357

KASIMPAŞA A.Ş.: 74.004.038

GÖZTEPE A.Ş.: 80.571.656

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: 78.184.551

GENÇLERBİRLİĞİ: 78.184.551

YUKATEL DENİZLİSPOR: 78.184.551

Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselip 2019-2020 Sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan kulüplerin Takım Harcama Limitleri, 2018-2019 Sezonunda Süper Lig'i 7-15.'lik arasında tamamlamış kulüplerin 2019-2020 Sezonunda belirlenen Takım Harcama Limitleri'nin ortalaması alınarak tespit edilmiştir.

*Sıralama, 2018-2019 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.