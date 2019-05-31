  • $5,8682
  • 6,5564
  • 244.638
  • 89.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 14:18 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:18

TFF Genel Kurulu, Ankara'da başkanını seçecek

TFF Genel Kurulu, Ankara'da başkanını seçecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

(AA)

Nerede O Eski Kadir Geceleri? | #Ramazanözel Bölüm 5

<p>Zorlu kış aylarını Denizli´nin Çal ilçesindeki ılıman bölgelerde geçiren Karakeçili Yörükleri, ha

Yörükler Yayla Yolunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma

İstanbul'da bir daireye yılan girince olanlar oldu!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.