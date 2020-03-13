TFF Başkanı Nihat Özdmeir'den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ile Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly'nin de yer aldığı belirtildi.
Ziyarette korsan yayınların önlenmesine dair fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. TFF Başkanı Özdemir tarafından Bakan Ersoy'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye edildiği kaydedildi.
Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın ‘Galatasaray'dan teşvik primi aldık' açıklamasının ardından 1986-87 sezonunun tesciliyle ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de Kaptan Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluş Beinsports'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle etik kuruluna sevk edildi.
UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Trabzonspor'a yıldız golcüsü Alexander Sörloth'tan iyi haber geldi.
İtalya'da Milli Sporcu Selin Şahin karantinada altına alındı. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor.
Galatasaray, geçtiğimiz gün idmanda sakatlanan Henry Onyekuru'nun bugün yapılan antrenmanda takımla çalıştığını duyurdu.