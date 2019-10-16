TFF Başkanı Nihat Özdemir'den soruşturma sözleri: Yürüdük ya kaşıyorlar

AKŞAM ÖZEL HABER | KENAN KARCI

Fransa’dan dün sabah Milli Takım’la Türkiye’ye dönmek üzere olan Başkan Nihat Özdemir, Akşam’a şu özel açıklamaları yaptı:

MAÇTAN ÖNCE YOKTU!

“Bir şeyler söyleniyor ama bu maça çıkmadan evvel bir şey yoktu. Daha sonra yazı geldiği belirtildi. Bizi sevmeyenler böyle bir soruşturma olması için sürekli kaşıdı. Ama bir şey çıkmaz. Benim görüşüm böyle. Yürüdük çünkü, yürüyünce böyle yapacaklar. Ama biz devam edeceğiz. İyi olacak inşallah. Türkiye’nin duası bizimle. Türkiye’nin duasını istiyoruz. Bizlere dua etsinler.”