TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...

TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin ne zaman başlayacağına dair soruya, "Şartlar uygun olursa Haziranın ilk haftasında liglerin başlayacağını umut ediyoruz. En geç Temmuz ortasında sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Özdemir'in açıklamalarından satır başları;

- Herkes için zor bir dönem. Bu hastalıkta bütün dünyanın bu zorlu dönemden çıkarak normal hayata dönmeyi bekliyoruz. Herkes için sıkıntılı bir dönem. İnsanların eğlence kaynağı olan sporun bütün dünyada durma noktasına gelmesi üzücü



- "Dünyada Amerika dahil herkes bunu söylüyor. Virüs, 18-20'sinde tepe noktasına gelecek ve sonra azalacaktır."

- "Temmuzda başlasak bile ağustosta ligi bitirebiliriz. Bu şartlar, mayıs ayının başında seyreden duruma bağlı. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. UEFA da bunu istiyor."

- "Nisan ayının sonunda da Mayısın başlarında iyi şeyler görebileceğimizi tahmin ediyorum"



- "En kötü senaryomuz olsa olsa 15-16 Ağustos tarihinde Ziraat Türkiye kupası dahil bunu sonlandırmak. UEFA'nın da ana hedefi bu liglerin seyircili ya da seyircisiz olarak sonlandırılmasını istiyor. Liglerin oynanmaması gibi bir durum söz konusu değil."



- "Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız."



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