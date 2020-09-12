TFF açıkladı: 3 hakemimizde koronavirüs tespit edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Üst Klasman hakemi ile 2 Üst Klasman Yardımcı hakeminin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:



“Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”