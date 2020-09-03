TFF, 2020-21 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı

TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
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