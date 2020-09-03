  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Eylül 2020 Perşembe 14:53
  • |
  • Son Güncelleme:

TFF, 2020-21 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı

TFF, 2020-21 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı

Paylaş

Daha önce 2020-2021 sezonundaki maçlara ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağını açıklayan TFF, Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz
TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz

TFF karar değiştirdi! İlk yarı seyircisiz

Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif
Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif

Fener'den Başakşehir'i köşeye sıkıştıran inanılmaz teklif

Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor
Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor

Yeni golcü hazır! Fener 2,5 katı teklifle işi bitiriyor

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı
Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı

Trabzonspor'u yıkan haber! Sörloth ayrılık kararı aldı

RB Leipzig'in transferi için yoğun çaba harcadığı Alexander Sörloth transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyası, Sörloth'un Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istediğini yazdı.

Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha
Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha

Belözoğlu'ndan bir transfer müjdesi daha

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevini yürütmeye başlayan ve yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Emre Belözoğlu, takıma yeni isimlerin katılabileceğini söyledi. Belözoğlu, “Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi
Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi

Kanayan yaraya bedava çözüm! Cimbom için fırsat transferi

Galatasaray, Manchester City'den ayrılan ve şu anda boşta olan 23 yaşındaki orta saha Aleix Garcia için harekete geçti. Oyuncuyu fırsat transferi olarak gören Sarı-Kırmızılı yönetim, İspanyol futbolcunun menajerine ilk teklifini iletti.

3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı
3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı

3 büyüklerin alamadığı golcüyü Alanyaspor kaptı

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor, daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Senegalli golcü Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor
Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor

Anlaşma iptal! Fener'in yeni transferi geri dönüyor

Fenerbahçe, Bucaspor'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u TFF 3. Lig ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiralamıştı ancak İç Anadolu temsilcisi anlaşmayı iptal etti. 18 yaşındaki forvet bu gelişme üzerine İstanbul'a geri dönüyor.

Milliler perdeyi açıyor: Haydi Türkiye! Muhtemel 11'ler
Milliler perdeyi açıyor: Haydi Türkiye! Muhtemel 11'ler

Milliler perdeyi açıyor: Haydi Türkiye! Muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. grup maçında bugün Macaristan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizde mesai başladı. Türkiye, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 puanı almaya çalışacak. Grubun diğer sınavında Rusya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.