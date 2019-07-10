TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun grupları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucu grupların belirlendiği ifade edildi.

2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele edecek takımlar şöyle:

Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bak Spor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Tarsus İdmanyurdu, Yeni Çorumspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup: Ankara Demirspor, Bandırmaspor Baltok, Bayburt Grup Özel İdare, Birevim Elazığspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ergene Velimeşespor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor 1966, Kırşehir Belediyespor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Utaş Uşakspor, Van Büyükşehir Belediyespor. (AA)