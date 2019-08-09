TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma
20.00 Giresunspor-Menemenspor: Onur Özütoprak
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor-Boluspor: Yiğit Arslan
18 Ağustos Pazar
16.30 Hatayspor-Altınordu: Cihan Aydın
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor-Adanaspor: Yasin Kol
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge
Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.
Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.
A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.
Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.
Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.
Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.
Gelecek kesici 6 numarayla birlikte, orta saha artık gole hedeflenecek. Bekte ve stoperde görev yapabilen kaliteli bir isimle de taşlar oturacak. Taraftardaki ‘defansif futbol’ endişesi de tarih oluyor.