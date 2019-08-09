TFF 1. Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

SPOR GÜNDEMİ

Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son Bitti bu iş! Golcü transferinde mutlu son Yeni Malatyaspor, Iraklı futbolcu Mohammed Dawood Yaseen ile prensip anlaşmasına vardı.

'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!' 'Bu adamı öneren scoutu çay ocağına verin!' Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.

Güneş'ten Galatasaray'a yabancı eleştirisi Güneş'ten Galatasaray'a yabancı eleştirisi A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 11 yabancıyla sahaya çıkışını eleştirdi.

Comolli yine kötü haberle geldi! Bu transfer de yattı Comolli yine kötü haberle geldi! Bu transfer de yattı Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Luiz Gustavo için Marsilya kulübü 7 milyon Euro bonservis talep etti. Tecrübeli orta saha da yıllık 5 milyon Euro maaş isteyince transfer yattı.

Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor Gece 00:45'te mesajı çaktı! Artık imza bekleniyor Beşiktaş’ın transferi için uğraş verdiği Yevhen Konoplyanka’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ukraynalı yıldız, ‘Come to Beşiktaş’ yorumuna ‘Siyah-Beyaz’ emojiyle karşılık verdi.

Terim şok oldu! '2 katını isteriz' Terim şok oldu! '2 katını isteriz' Tiemoue Bakayoko ile anlaşan Galatasaray, Chelsea’ye 1,5 milyon Euro’dan 1 yıllık kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise ‘3 milyon Euro’dan aşağı olmaz’ cevabını verdi. Galatasaray hafta sonuna kadar Chelsea’ye yanıtını verecek.