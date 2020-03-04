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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 14:03
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 14:03

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

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TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Cuma:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay: Emre Malok

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Burak Şeker

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ramazan Keleş

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Bursaspor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor: Caner Ak

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