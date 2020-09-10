TFF 1. Lig'de 2020-21 sezonu maçları TRT'den şifresiz yayınlanacak

TRT, 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig maçlarını canlı ve şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

2020-2021 sezonunda TFF 1.Lig maçlarının canlı yayınını TRT gerçekleştirecek. TRT ekranlarında maçlar canlı olarak ve şifresiz yayınlanacak. TFF 1.Lig'de yeni sezon yarın akşam oynanacak Menemenspor-Altınordu maçı ile başlayacak.



TFF 1.Lig'de bu sezon 18 takım mücadele edecek. 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.