  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 13:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Teruhito Nakagawa, Beşiktaş'a gitmek için kulübü Yokohama'dan izin istedi

Teruhito Nakagawa, Beşiktaş'a gitmek için kulübü Yokohama'dan izin istedi

Paylaş

Sabah

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki sağ kanat Teruhito Nakagawa'nın transferi için Japon ekibi Yokohama ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Habere göre Nakagawa, kulübüyle görüşüp transferi için izin istedi.

Beşiktaş için çok uzaklardan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon Nikkan Sports, siyah-beyazlıların Yokohama'da forma giyen Teruhito Nakagawa için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜP İZİN İSTEDİ

28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la ilgili Nagatomo ve Kagawa'dan bilgi aldığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıkma fırsatı bulunan Nakagawa'nın bu nedenle Yokohoma yöneticileriyle bir görüşme yaparak izin istediği belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!

Sergen sonunda muradına erdi! Golcü transferinde mutlu son
Sergen sonunda muradına erdi! Golcü transferinde mutlu son

Sergen sonunda muradına erdi! Golcü transferinde mutlu son

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor
G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor

G.Saray'da haftalardır beklenen orta saha transferi gerçekleşiyor

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor
Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor

Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından
Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından

Muriqi'nin bonservis bedeli netleşti! Lazio tarihinin en pahalılarından

Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu
Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu

Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.

Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere
Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali
Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali

Beşiktaş'tan N'Koudou'ya ayrılık sinyali

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu
Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.