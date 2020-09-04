Teruhito Nakagawa, Beşiktaş'a gitmek için kulübü Yokohama'dan izin istedi

Beşiktaş için çok uzaklardan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon Nikkan Sports, siyah-beyazlıların Yokohama'da forma giyen Teruhito Nakagawa için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.
KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜP İZİN İSTEDİ
28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la ilgili Nagatomo ve Kagawa'dan bilgi aldığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıkma fırsatı bulunan Nakagawa'nın bu nedenle Yokohoma yöneticileriyle bir görüşme yaparak izin istediği belirtildi.
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