Teruhito Nakagawa, Beşiktaş'a gitmek için kulübü Yokohama'dan izin istedi

Sabah

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki sağ kanat Teruhito Nakagawa'nın transferi için Japon ekibi Yokohama ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Habere göre Nakagawa, kulübüyle görüşüp transferi için izin istedi.

Beşiktaş için çok uzaklardan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Japon Nikkan Sports, siyah-beyazlıların Yokohama'da forma giyen Teruhito Nakagawa için görüşmelerde bulunduğunu yazdı.



KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜP İZİN İSTEDİ

28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'la ilgili Nagatomo ve Kagawa'dan bilgi aldığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez Japonya dışına çıkma fırsatı bulunan Nakagawa'nın bu nedenle Yokohoma yöneticileriyle bir görüşme yaparak izin istediği belirtildi.