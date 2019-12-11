Terim'le 78. sınav

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bugün Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 78. mücadelesine çıkacak. Sarı-Kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında bugüne dek 77 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazandı

104 ATIP 111 GOL YEDi

Fatih Terim, 17 beraberlik ve 30 da yenilgi yaşadı. Sarı-Kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 104 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü. Galatasaray, Fatih Terim idaresinde bugün 53. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak. Sarı-Kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 52 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 11 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

TARiHE ADINI YAZDIRDI

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris SaintGermain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.