  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:00
  • |
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:00

Terim'in tercihi Belhanda

Terim'in tercihi Belhanda

Paylaş

Fatih Terim, Ömer'i 16 maç sonra yedeğe çekti ve Belhanda'yı 11'de sahaya sürdü. Ancak, Faslı Terim'i çıldırttı...

AKŞAM

G.SARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11’de değişikliğe gitti... Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi orta sahada topa daha fazla sahip olmak için Younes Belhanda’yı 11’de sahaya sürdü ve Ömer Bayram’ı yedek kulübesine çekti. Belhanda ilk yarıda 7 defa top kaybı yapınca Terim daha fazla dayanamadı ve Faslı oyundan aldı. Belhanda’nın yerine 46’da Ömer oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, tam 16 maç sonra bir maça 11’de başlayamadı. Ömer, cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyememişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başkanlar yan yana derbiyi takip etti

title

‘Türkiye bizden iyi'

title

Boateng bıraktı

Kocaeli taraftarından ilginç koronavirüs önlemi

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor
Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor

Fenerbahçe'de Ali Koç seçime gidiyor

Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı
Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı

Galatasaray'da sakatlık kabusu! Ameliyat kararı

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.

Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor'
Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor'

Olay yorum! 'Trabzonspor'a operasyon yapılıyor'

Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.

'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce...
'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce...

'Koronavirüsü abartıyoruz' diyen Sergen Yalçın öksürünce...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!

Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri
Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri

Ersin Düzen'den Fatih Terim'e eleştiri

TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda
Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda

Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda

Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.

G.Saray'dan Dilmen'e ağır yanıt: 'ŞEYTAN'
G.Saray'dan Dilmen'e ağır yanıt: 'ŞEYTAN'

G.Saray'dan Dilmen'e ağır yanıt: 'ŞEYTAN'

Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.