Terim'in tercihi Belhanda

AKŞAM
G.SARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11’de değişikliğe gitti... Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi orta sahada topa daha fazla sahip olmak için Younes Belhanda’yı 11’de sahaya sürdü ve Ömer Bayram’ı yedek kulübesine çekti. Belhanda ilk yarıda 7 defa top kaybı yapınca Terim daha fazla dayanamadı ve Faslı oyundan aldı. Belhanda’nın yerine 46’da Ömer oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, tam 16 maç sonra bir maça 11’de başlayamadı. Ömer, cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyememişti.
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlık geçiren ancak oyuna devam eden Ömer Bayram'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Erman Toroğlu, Trabzonspor - Başakşehir maçında verilmediğini düşündüğü penaltı için "Trabzonspor'a operasyon yapılıyor" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 sona eren derbi sonrası tüm dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın röportaj sırasında öksürmesi ise sosyal medyaya damgasını vurdu!
TRT Spor spikeri Ersin Düzen, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor.
Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi.