Terim'in tercihi Belhanda

Fatih Terim, Ömer'i 16 maç sonra yedeğe çekti ve Belhanda'yı 11'de sahaya sürdü. Ancak, Faslı Terim'i çıldırttı...

AKŞAM

G.SARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11’de değişikliğe gitti... Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi orta sahada topa daha fazla sahip olmak için Younes Belhanda’yı 11’de sahaya sürdü ve Ömer Bayram’ı yedek kulübesine çekti. Belhanda ilk yarıda 7 defa top kaybı yapınca Terim daha fazla dayanamadı ve Faslı oyundan aldı. Belhanda’nın yerine 46’da Ömer oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, tam 16 maç sonra bir maça 11’de başlayamadı. Ömer, cezası nedeniyle sezonun 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyememişti.