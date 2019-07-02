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  3. Terim'in prensi Fabian Delph

Terim'in prensi Fabian Delph

Terim'in prensi Fabian Delph

EURO 2020’de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran 29 yaşındaki yıldız, Sarı-Kırmızılılar’ın teklifine sıcak bakıyor. Ada ekibi de Delph’i elden çıkarmayı düşünüyor.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GEÇTİĞİMİZ sezon Stoke City’den kiralanan Ndiaye’nin geri dönmesi ve Fernando’nun Sevilla’ya gitmeye hazırlanması sonrası orta saha arayışlarına hız veren G.Saray, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen Fabian Delph’i listesine ekledi. 2018 Dünya Kupası’nda forma giyen ve EURO 2020’de de İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer alma hayali kuran 29 yaşındaki oyuncu, daha fazla süre alabilmek adına takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Orta sahaya takviye düşünen İngiliz ekibi de Fabian Delph’i elden çıkarmayı düşünüyor.

SOL BEK VE SOL AÇIK OYNUYOR

Sarı-Kırmızılı Yönetim, transferi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama formülü ile bitirmek istiyor. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon Premier Lig’de 11 maçta görev alan Delph’in alınmasına onay verdi. Leeds United altyapısında yetişen başarılı oyuncu, City formasıyla şu ana kadar dört sezon geçirdi. İngiliz futbolcu 2015 yazında Aston Villa’dan Manchester City’ye 11.5 milyon euroya transfer oldu. Manchester City ile bir yıllık kontratı kalan Delph, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. 1.74 boyundaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sol bek ve sol açıkta da görev yapabiliyor

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