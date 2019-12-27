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  3. Terim'e hakareti 'siri' ile savundu

Terim'e hakareti 'siri' ile savundu

Terim'e hakareti 'siri' ile savundu

Spor Yazarı Turgay Demir’e, Fatih Terim tarafından açılan hakaret davası başladı. Demir, “Cep telefonundaki Siri uygulaması sesli mesajımı yanlış anlamış” diye kendini savundu.

AKŞAM | HİLAL YILDIRIM

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir’in 2 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı paylaşıma yer verilerek Fatih Terim’in şikayetçi olduğu vurgulandı. Turgay Demir’in ise ifadesinde, cep telefonundaki “Siri” adlı uygulamayı kullanarak tweet attığını ve bu programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp paylaştığını iddia etti. Turgay Demir ifadesinde, “Şikayete konu sözleri cep telefonunda ‘Siri’ isimli uygulama üzerinden ‘Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip’ şeklinde söylediği ancak uygulamanın yanlış anlayarak ‘p. bitmiş maçla’ olarak algılayıp, yazıp paylaştığını” öne sürdü. Hazırlanan iddianamede davaya konu suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı hatırlatıldı.


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