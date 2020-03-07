Terim'den ceza uyarısı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Sivas maçı öncesi Donk, Feghouli ve Adem'le özel görüştü.

AKŞAM

GALATASARAY’DA tüm gözler yarın Sivasspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya çevrilirken tecrübeli teknik adam futbolcularına önemli bir uyarıda bulundu. Sivas maçına tam kadro hazırlanan Galatasaray’da Fatih Terim, kart sınırında bulunan 3 futbolcusuna özel olarak bu durumu hatırlattı. Önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde ceza sınırında bulunan Donk, Feghouli ve Adem Büyük’e kart uyarısı geldi. Hakem Mete Kalkavan’a gereksiz yere itiraz edip cezalı duruma düşülebilecek durumlardan kaçınmaları istendi.