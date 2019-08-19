Terim'den Belhanda'ya uyarı

AKŞAM
ORTA sahanın önemli isimlerinden Belhanda’nın Denizlispor maçında kötü performansı, teknik heyeti harekete geçti. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Faslı oyuncusu ile yaptığı görüşmede, “Sen bu takımın sistemi için önemli bir oyuncusun… Daha az hata yapman gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu. Terim’in, Konyaspor maçında da tecrübeli oyuncuya şans vereceği belirtildi. Belhanda, Denizlispor karşılaşmasında girdiği 16 ikili mücadelenin 13’ünü kaybetti ve sadece yüzde 19 başarı sağladı.
Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu, C.Palace’ta 20 maçta sadece 1 gol atan Sörloth’u şiddetle tavsiye etti. Yönetim, muhalif fikirlere rağmen onların raporunu dikkate alıp, işi bitirdi.
Beşiktaş'a geri dönmeyi çok isteyen Aboubakar ayrılık ateşini yaktı.
Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.
Beşiktaşlı taraftarların bir türlü yardımcı antrenör olarak görmek istemedikleri ve istifa çağrısı yaptıkları Orhan Ak karar aşamasına geldi.
Denizli maçında performansı ile hayal kırıklığı yaratan Belhanda, Fatih Terim tarafından uyarıldı.
Konyaspor maçında Falcao’nun sahada olması planlanıyor. Monaco’ya da bu transfer için herhangi bir bedel ödeme yapılmayacağı belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfora, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalatacak.
27 yaşındaki Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştı. G.Saray, 12 milyon euro bonservis bedeli alacak.