Terim: 'Yaşadıklarımı anlatmak için korku kelimesi yetersiz kalır'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınından dolayı tüm dünyanın çok önemli bir sınavdan geçtiğini dile getiren Fatih Terim, "Kötü bir süreç geçirdik ancak şanslıydım, dünya şu anda çok önemli bir sınavdan geçiyor ve ben de bu hastalığa yakalandım. Tedaviye hemen başladık ve şu anda iyi durumdayım,dinleniyorum. Yaşadıklarımın ardından "korku" kelimesi hissettiklerimi açıklamamda yetersiz kalır,şu anda hala hayatta olan İtalyan dostlarım beni çok iyi anlıyordur" dedi.
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi için hayata geçirmeyi planladığı Şampiyonlar Ligi dörtlü finali hakkındaki görüşlerini de paylaşan Terim, "İstanbul her türlü spor etkinliğine evsahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Şampiyonlar Ligi dörtlü finali de İstanbul'da yapılabilir ve Juventus'u da İstanbul'da görmek isterim" şeklinde konuştu.
Merih Demiral'ın Juventus'taki sürecini de yorumlayan Terim, "Merih Demiral çok yetenekli ve çok disiplinli bir futbolcu. Hem A Milli Takım hem de Juventus'ta kendisini kanıtladı. Oyun sezgisi çok yüksek ve en önemlisi çok iyi bir atlet. Oyun bilgisi, vizyonu ve kararlılığı kötü dğeil.Umarım en kısa süre içerisinde sakatlıktan kurtulur ve sahalara geri döner. Merih için konuşacaklarımız bu kadarla sınırlı değil" dedi.
(Sporx)
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