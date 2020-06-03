  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:59
  • |
  • Son Güncelleme:

Tenis'in yıldızlarından 'Siyahilerin Hayatları Önemlidir' paylaşımı

Tenis'in yıldızlarından 'Siyahilerin Hayatları Önemlidir' paylaşımı

Paylaş

Tenisin erkek yıldızları Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer, sosyal medyada başlayan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek verdi.

Tenisin erkek yıldızları Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer, sosyal medyada başlayan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" kampanyasına destek verdi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak başlatılan "Siyahilerin Hayatları Önemlidir (Black Lives Matter)" kampanyasına destek vermek için Nadal, Djokovic ve Federer de sosyal medyadan siyah bir sayfa paylaştı.

Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine spor camiasından gelen tepkiler her geçen gün artıyor. Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.

Kadın tenisçilerden Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams da sosyal medyadan dün yaptıkları açıklamalarda, Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki göstermişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de savunma seferberliği başladı

title

Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Oğulcan Çağlayan, Galatasaray ile görüşüyor

title

Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı
Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı

Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın istediği Oğulcan Çağlayan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı
Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı

Kara haberi başkan verdi! 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Atletico Madrid'in Landry N'Guemo ve Bernard Mensah'ın bonservis sorunu sebebiyle kendilerini FIFA'ya şikayet ettiğini ve transfer yasağı cezası alabileceklerini söyledi.

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru
Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru

Feghouli için kulüp tarihinin bonservis rekoru

Bülent Uygun'un eski takımı Al Gharafa, Galatasaray'a Sofiane Feghouli transferi için kulüp tarihinin rekoru olarak kabul edilen 8 milyon euro önerdi.

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor
Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor

Cimbom'un birkaç yıldır istediği yıldızı Fener kapıyor

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın birkaç yıldır kadrosuna katabilmek için uğraş verdiği Trezeguet için İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Başarılı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 8 milyon Euro'luk bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

Trabzonspor'dan 128 milyona ret
Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Trabzonspor'dan 128 milyona ret

Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.

Trabzonspor'dan beklenen Jose Sosa açıklaması geldi
Trabzonspor'dan beklenen Jose Sosa açıklaması geldi

Trabzonspor'dan beklenen Jose Sosa açıklaması geldi

Trabzonspor Kulübü, başkan Ahmet Ağaoğlu ile takım kaptanı Jose Sosa'nın saat 16:00'da toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de büyük seferberlik
Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Fenerbahçe'de büyük seferberlik

Bu sezon lig şampiyonluğunun kaçmasında büyük etken olarak görülen defanstaki sıkıntılar transfer döneminde çözülecek. Öncelikle sağ-sol bek konuları halledilecek, stoper hattında mevcut isimler ve kiradaki Zanka konusunda karar verilip, yeni takviyelere bakılacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.