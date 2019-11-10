Temelli lige dönüş! Beşiktaş-Denizlispor muhtemel 11'ler

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 11. Haftasında bugün Denizlispor’u konuk edecek. Ligdeki son 4 maçında 10 puan toplayan Siyah-Beyazlı ekip, bugün karşılaşacağı rakibini yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de evindeki son 16 maçı yitirmeyen Beşiktaş, son 33 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandırmayı başardı. Beşiktaş, en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramamıştı. Kartal’da sarı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Bu sezon ligde 4 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, cezası nedeniyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı. Hastalığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde Braga ile oynanan maç için Portekiz’e gidemeyen Abdullah Avcı’nın takımın başında olması bekleniyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

15 YILDIR YENEMiYOR

LİGDE İstanbul deplasmanında Beşiktaş’a konuk olacak Denizli, rakibini 15 yıl sonra ilk kez mağlup etmeye çalışacak. 9 yıl sonra Süper Lig’e dönen Denizlispor, Beşiktaş’ı son olarak 2004-2005 sezonunda yendi. Denizli, 21 Ağustos 2004’te ev sahibi olduğu karşılaşmada Kartal’ı 3-1’le geçmişti

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Mehmet