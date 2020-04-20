Telles, Simeone'nin radarında

ABola'nın haberine göre uzun süredir Atletico Madrid gündeminde olan ancak Lodi'nin takıma gelişi ile birlikte transferi rafa kalkan Alex Telles'in yeniden teknik direktör Diego Simeone tarafından istendiği kaydedildi. Haberde sol bek mevkiinde Renan Lodi'nin alternarifsiz oynaması sebebiyle o bölgede rekabeti getirmek için Alex Telles isminin tekrar gündeme geldiği belirtiliyor.
Brezilyalı isim özellikle bu sezon sol bek olmasına rağmen bu sezon oynadığı 40 maçta 10 gol ve 9 asist yaparak performansının zirvesinde olduğunu göstermişti.
Öte yandan Alex Telles'in 2021'de bitecek sözleşmesinde 40 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor. Ayrıca Galatasaray'dan Porto'ya gönderilirken de Alex Telles olası başka bir kulübe transferinden %10 pay hakkı bulunuyor.
Alex Telles'in adı aynı zamanda Atletico Madrid haricinde Bayern Münih, PSG, Barcelona ve Juventus gibi ekiplerin olduğu da dönem dönem gündeme gelmişti. (Sporx)
Galatasaray'dan gittiği Porto'da yıldızını parlatan Alex Telles'in önümüzdeki sezon Portekiz'den ayrılacağı uzun süredir konuşuluyordu. İddialara göre peşinde olan kulüplerden Atletico Madrid yeniden Alex Telles'i gündemine aldı.
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