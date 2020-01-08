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'Liverpool kalecisi bende!' 'Liverpool kalecisi bende!' Sky Sports’a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Premier Lig’in lideri Liverpool, Uğurcan’ı istiyor. Bir başka deyişle Liverpool kalecisi benim kadromda!” açıklamasında bulundu.

Telles piyangosu Telles piyangosu ADI Chelsea’yle anılan Alex Telles, Porto formasıyla Portekiz Ligi’nde Aralık ayının en iyi sol beki seçildi.

Belhanda diretiyor Belhanda diretiyor ARAP basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray forması giyen Belhanda, Suudi Arabistan Ligi’ne gelmemek için çok yüksek fiyat çekiyor.

Nzonzi'ye Everton kancası Nzonzi'ye Everton kancası G.Saray’da kadro dışı bırakılan Fransız futbolcuya son olarak İngiliz ekibi talip oldu. Yakın zamanda onun da yeni adresi belli olacak. Böylece hem kontenjan hem de para yükü ortadan kalkacak.

Galatasaray'a bedava Arda Galatasaray'a bedava Arda Başakşehir ve 33 yaşındaki futbolcu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Eğer G.Saray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” şeklinde konuştu.

Babel Ajax yolcusu Babel Ajax yolcusu Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.