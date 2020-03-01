Tekvandocular madalyaları şehitlere adadı

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcular, madalyalarını İdlip'te hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimize adadı.

Almanya Açık Tekvando Turnuvası, Hamburg kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, turnuvaya teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 4 kadın ve 2 erkek sporcuyla katıldı. Milli tekvandocular turnuvayı 3'ü altın ve 1'i bronz olmak üzere 4 madalya ile tamamladı. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve artı 73 kiloda Nafia Kuş altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya elde etti.

Madalya kazanan sporcular maç sonunda ve madalya kürsüsünde asker selamı vererek madalyalarını İdlip'te hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimize adadı. Milli takım kafilesi de Hamburg'da Ay-yıldızlı bayrağımızla birlikte hep beraber asker selamı verdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Yaşanan hadiseler bizi derinden üzdü. Milli takımımız da büyük bir moral bozukluğu altında müsabakalara katıldı. Her zaman olduğu gibi yine ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Ülkemize moral verdiler. Kazandığımız madalyaları ülkemiz uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize adıyoruz" ifadelerini kullandı.