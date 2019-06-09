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09 Haziran 2019 Pazar 14:11 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 14:11

Tekrar döneceğim demişti! Beşiktaş sürprizi

Tekrar döneceğim demişti! Beşiktaş sürprizi

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği İspanyol golcü Roberto Soldado ile ilgili Beşiktaş gelişmesi yaşandı.

Burak Yılmaz'ın yanına bir forvet daha arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ?Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Soldado menajeri tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi. Başakşehir'de de Türkiye Ligi'ni tanıyan oyuncularla çalışmayı seven Abdullah Avcı'nın bu teklife vereceği cevap önem kazandı. Siyah-beyazlıların Soldado'ya teklif yapsa bile F.Bahçe'de kazandığını 3'te 1'ini önereceği ve 1+1 yıllık teklif yapacağı gündeme getirildi..

(Fotomac)

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