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  3. Teknik direktör arayan Beşiktaş, Tayfun Korkut'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi

Teknik direktör arayan Beşiktaş, Tayfun Korkut'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi

Teknik direktör arayan Beşiktaş, Tayfun Korkut'la ilk görüşmesini gerçekleştirdi

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine arayışlarını sürdürüyor.

Lucescu ile görüşme yapan siyah-beyazlı yönetim, Tayfun Korkut ile de görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah beyazlı yöneticiler ile masaya oturan Korkut, Beşiktaş Kulübü için yapmak istediği projeleri anlattı.

Tayfun Korkut'un futbolculuk hayatında 1.5 yıl Beşiktaş forması giymesinden dolayı camia hakkında bilgi sahibi olması ve uluslararası alandaki tecrübesiyle öne çıkıyor.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta teknik adamlık koltuğuna oturan Tayfun Korkut, Alman ekibinde görev yaptığı 22 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almasının ardından geçtiğimiz ekim ayında Stuttgart ile yollarını ayırmıştı.

(Takvim)

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