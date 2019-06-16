AKŞAM

BAŞKAN Ali Koç’un Ersun Yanal’a sorusu kaos yarattı. Cuma akşamı özel bir televizyon kanalında yapılan WinWin bağış kampanyasında, Ferit Şahenk, Rıdvan Dilmen, sporcular ve Fenerbahçeli sanatçılar yer aldı. Yaklaşık 9 bin forma toplanan gecede bağışların dışında Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Programın ilerleyen saatlerinde uçağa yetişmesini söyleyerek ayrılmaya hazırlanan Yanal’a Koç’tan, “Sabah toplantı yok mu, tekneye mi hocam?” sorusu geldi…

RÖTAR VARMIŞ BAŞKANIM

Teknik Direktör Ersun Yanal dan ise “Rötar varmış Başkanım” yanıtı geldi. Bunun ardından 2 gün boyunca sosyal medya ‘Tekne’ muhabbetiyle çalkalandı. Başkan Koç’un, Ersun Yanal’a karşı yaklaşımıyla ilgili eleştiriler oldu. Başkan’ın, Yanal’ı zor bir durumda bıraktığı ve esprinin altında bir ima olduğu anlamı da çıkarıldı. Ancak Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde gazetecilerle yaptığı sohbette tekne tutkusuyla ilgili de gerçekleri aktarmıştı.

BOYASIYLA BiLE iLGiLENiRiM

Yakın bir tarihte gazetecilerle yaptığı sohbette Teknik Direktör Ersun Yanal, “Tekneyle ilgilenmem gerektiği zamanlar oluyor. Boyasına, temizliğine ben bakarım. Bir başkasına emanet etmek de sinmiyor içime” demişti. Yanal, yıllar önce verdiği röportajda da sporun tüm yönleriyle ilgilendiğini ve yüzmede profesyonel olduğunu belirtmişti. Yanal, gençliğinden beri su sporlarına ve teknelere olan ilgisini de çok kez dile getirmişti.