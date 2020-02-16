Tek çıkış yolu bağış

Ahmet Nur Çebi, mevcut şartlarda kulübün sıkıntıları atlatamayacağını söyledi ve “Bizim çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası... Özellikle divandaki ağabeylerimizden destek bekliyoruz. 1 lirada bir, 10 bin lira da” dedi.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN dünkü Divan Kurulu Toplantısı’nda kulübün borcu açıklandı. Siyah-Beyazlılar’ın toplam borcu, 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 lira... Bu borcun, 604 milyon 288 bin 770 lirası dernek ve derneğe bağlı şirketlere, 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 lirası ise Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait. Borcun her geçen gün giderek arttığını vurgulayan Başkan Ahmet Nur Çebi, “3 milyar borcu var kulübün. 450-500 milyon yıllık faizi var, zaten gelirlerimiz faiz kadar” dedi.

ÇÖZÜM YİNE BİZİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, “Bu şartlar altında bizim çıkabileceğimiz tek bir yol kaldı, bağış kampanyası... Beşiktaş’ı Beşiktaşlı’dan başka kimse kurtaramaz ve yardımcı olamaz. Zaten başkasına da ihtiyacımız yok ki. Hazırlıklar bitmek üzere, en kısa sürede önünüze geleceğiz. Özellikle divandaki ağabeylerimizden destek bekliyoruz. 1 lira da bir, 10 bin lira da bir” ifadelerini kullandı.