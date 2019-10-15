Tedavi bilmecesi

AKŞAM

GALATASARAY’DA Falcao 1 Ekim’de oynanan PSG maçı sonrası takımla idmanlara çıkmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, 4 Ekim’de yaptığı açıklamada aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Falcao’nun Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı. Bu süreçten sonra Sarı-Kırmızılı kulüp 33 yaşındaki golcünün sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan günlük idman haberlerinin içinde ‘Falcao’nun tedavisine devam edildi‘ cümlesi yer aldı. 11 Ekim de ise başarılı golcünün sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

SAKAT DEĞiL, PARASINI ALMADI iDDiASI

Bu konu ile ilgili Kolombiyalı basını Falcao’nun sakat olmadığını iddia etmişti. Sarı-Kırmızılı kulislerde ise konuşulan iddialar Kolombiya golcünün yıllık ücretinin ilk taksitini almadığı yönünde… Bilindiği gibi Falcao, G.Saray’dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon eurosunu peşin almıştı. Geri kalan 3 milyonu ise 300 bin euro taksitler halinde alacaktı. İlk taksit 1 Ekim’de ödenecekti. İkinci taksitin ise tarihi 31 Ekim. Sarı-Kırmızılı 30 Kasım’da da bir ödeme daha yapacak. 4. taksit ise 5 Ocak 2020’de yapılacak. Taksitler ise 30 Mayıs 2020’de bitiyor. G.Saray’ın şu dönemde maddi sıkıntılar yaşadığı da biliniyor.

R.MADRiD’iN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Monaco ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray’a transfer olan Radamel Falcao’nun, Cim-Bom’dan önce Real Madrid ile görüştüğü ortaya çıktı. İspanyol basınındaki haberlere göre; Kolombiyalı forvetin menajeri Mendes aracılığıyla Eflatun-Beyazlılara transfer olma girişiminde bulunduğu belirtildi. Madrid’e yıllık 2.5 milyon euroya 2 yıllık imza atmaya hazır olduğu belirtilen Falcao’nun bu girişiminin sonuçsuz kaldığı belirtildi. Kariyeri boyunca hep R.Madrid’in formasını giymeyi istediği belirtilen deneyimli golcü için 15 milyon euroluk bonservis bedelinin de gündeme geldiği ancak İspanyolların bunu ödemeye yanaşmadığı aktarıldı.