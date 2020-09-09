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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 00:56
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TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları başladı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları başladı

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AA

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci gününde teklerde eleme ve son 32 turu, çiftlerde ise son 16 turu müsabakaları yapıldı.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, son 32 turu maçında Slovenyalı Polona Hercog ile karşı karşıya geldi. Dünya klasmanında 49. sırada yer alan Hercog, müsabakayı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla Berfu Cengiz, turnuvaya veda etti.

Teklerde diğer son 32 turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Jasmine Paolini (İtalya), Paula Badosa (İspanya), Aliaksandra Sasnovich (Belarus) ve Anna Karolina Schmiedlova (Slovakya) üst tura çıktı.

Büyük Britanyalı tenisçi Heather Watson ile karşılaşan İspanyol Sara Sorribes Tormo, 3-2 önde götürdüğü ilk sette rakibinin sakatlanarak maça devam edememesi üzerine adını son 16 turuna yazdırdı.

EUGENIE BOUCHARD ANA TABLOYA YÜKSELDİ

Eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, ikinci eleme turunda İsviçreli Leonie Kung'u 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Turnuvaya "Wild card" ile katılan Bouchard, müsabakadan 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Ayrıca ikinci eleme turunda rakiplerini mağlup eden Ellen Perez (Avustralya), Olga Danilovic (Sırbistan) ve Tereza Martincova (Çekya) adlarını ana tabloya yazdırdı.

ÇİFTLERDE AYLA AKSU-İPEK ÖZ VEDA ETTİ

Turnuvada çiftlerde mücadele eden milli tenisçiler Ayla Aksu ile İpek Öz elendi.

Son 16 turunda Anna Danilina (Kazakistan)/Yana Sizikova (Rusya) çiftiyle karşılaşan Ayla-İpek ikilisi, sahadan 6-4, 3-6 ve 10-3'lük setlerle 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Çiftlerde rakiplerine üstünlük sağlayan Elixane Lechemia/Ingrid Neel, Greet Minnen/Alison Van Uytvanck ve Anna Karolina Schmiedlova/Katarina Zavatska çifti çeyrek finale yükseldi.

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