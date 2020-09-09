TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının ikinci gününde teklerde eleme ve son 32 turu, çiftlerde ise son 16 turu müsabakaları yapıldı.
Milli tenisçi Berfu Cengiz, son 32 turu maçında Slovenyalı Polona Hercog ile karşı karşıya geldi. Dünya klasmanında 49. sırada yer alan Hercog, müsabakayı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Bu sonuçla Berfu Cengiz, turnuvaya veda etti.
Teklerde diğer son 32 turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran Jasmine Paolini (İtalya), Paula Badosa (İspanya), Aliaksandra Sasnovich (Belarus) ve Anna Karolina Schmiedlova (Slovakya) üst tura çıktı.
Büyük Britanyalı tenisçi Heather Watson ile karşılaşan İspanyol Sara Sorribes Tormo, 3-2 önde götürdüğü ilk sette rakibinin sakatlanarak maça devam edememesi üzerine adını son 16 turuna yazdırdı.
EUGENIE BOUCHARD ANA TABLOYA YÜKSELDİ
Eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, ikinci eleme turunda İsviçreli Leonie Kung'u 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.
Turnuvaya "Wild card" ile katılan Bouchard, müsabakadan 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı.
Ayrıca ikinci eleme turunda rakiplerini mağlup eden Ellen Perez (Avustralya), Olga Danilovic (Sırbistan) ve Tereza Martincova (Çekya) adlarını ana tabloya yazdırdı.
ÇİFTLERDE AYLA AKSU-İPEK ÖZ VEDA ETTİ
Turnuvada çiftlerde mücadele eden milli tenisçiler Ayla Aksu ile İpek Öz elendi.
Son 16 turunda Anna Danilina (Kazakistan)/Yana Sizikova (Rusya) çiftiyle karşılaşan Ayla-İpek ikilisi, sahadan 6-4, 3-6 ve 10-3'lük setlerle 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Çiftlerde rakiplerine üstünlük sağlayan Elixane Lechemia/Ingrid Neel, Greet Minnen/Alison Van Uytvanck ve Anna Karolina Schmiedlova/Katarina Zavatska çifti çeyrek finale yükseldi.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
Galatasaray, Arjantin kulübü Godoy Cruz forması giyen Perulu futbolcu Wilder Cartagena ile igileniyor.
Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi.
Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla sona erdi.
2020 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa'da oynanan mücadelede Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Dokuz yıl sonra tekrardan Formula 1 takvimine eklenen Türkiye Grand Prix'sinin saatleri belli oldu.