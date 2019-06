TBF'den Ufuk Sarıca ile yola devam kararı

TBF Başkanı Türkoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın yeniden Pınar Karşıyaka'nın başına geçmesi, ay-yıldızlı ekibin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki şansı, NBA'de forma giyen milli basketbolcuların milli takıma gelip gelmeyeceği, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ve final serisindeki tartışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antrenörlüğün yapılarak geliştirilebilecek bir meslek olduğunu aktaran Türkoğlu, Ufuk Sarıca'nın İzmir ekibinde başantrenörlüğe getirilmesiyle ilgili, "Ufuk hoca ile güzel bir birlikteliğimiz var. Kendisinin verdiği kararı sonuna kadar destekliyoruz. Antrenörlük de sporculuk gibidir. Oynamak gibi antrenörlük yaptıkça kendisini geliştirebilirler. Bu kararı verdiği için Ufuk hocayı kutluyorum. Hem Karşıyaka'ya hem de ligimize değer katacaktır. FIBA'nın bir organizasyonunun antrenörü olduğu için milli takımımızda da bir sıkıntısı olmayacak. Şu an ekip olarak Ufuk hocadan çok memnunuz ve devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın ABD, Japonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'ndaki şansıyla ilgili Türkoğlu şunları kaydetti:

"ABD'nin grubumuzda olması hem avantaj hem de dezavantaj. Her şey istediğimiz gibi giderse ABD ile bir daha finale kadar karşılaşmayacağız. Tabii ki bu bir avantaj. Grup eşleşmeleri de bu sene değişik bir sistemle oluşturuldu. O yüzden belki biraz zorlanma durumumuz olabilir. Hem NBA'de oynayan arkadaşlarımız hem de Scottie Wilbekin ve Ali Muhammed, her fırsatta milli takımımızla bir arada olmayı istedi. Bu sezon uygulanan yabancı oyuncu kuralıyla Türk oyuncularımız geçen senelere göre daha fazla süre buldu ve tecrübelendi. Geçen yıldan gelen güzel bir havamız var. İki maç kala Dünya Kupası'na gitmeyi hak ettik. İnşallah güzel bir hazırlık dönemi geçiririz ve turnuvaya iyi bir şekilde başlarız. Her maçın önemi var. Burada bizi farklı noktalara götürecek sonuçlar alabiliriz. Hem Ufuk hoca ve yardımcılarının hem de oyuncularımızın sonuna kadar yanındayız."

NBA'deki milli basketbolcuların durumu

Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen milli basketbolcular Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın her fırsatta ay-yıldızlı formayı giyme isteğini dile getirdiğini söyledi.

Ersan, Cedi ve Furkan ile görüştüğünü anlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen gün Ersan ile görüştüm. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman zaten Türkiye'de. Onlarla da görüşme fırsatım oldu. Genç oyuncularımız Furkan ve Cedi, bu takımın bir parçası olmak istediklerini her fırsatta gösteriyorlar. Ersan da hiç tereddüt etmeden her fırsatta milli takımda olmak istediğini dile getiriyor. Güzel bir havamız var. Herkes milli takımın bir parçası olmak için can atıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Önemli olan milli formayı sahiplenmek. Bu arkadaşlar da her fırsatta sahipleniyor. Ömer Aşık ile de görüşüyorum. Kendisinin rahatsızlığı bizi çok üzdü. Ömer, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Maalesef talihsiz bir durumla karşı karşıya kaldı. Ona kapımızın her zaman açık olduğunu ama sağlığın daha önemli olduğunu dile getiriyoruz. Kendisi hazır hissettiği zaman milli takımın ve federasyonun kapısı açıktır. Önemli olan ilk önce sağlığına kavuşması."

Başkan Türkoğlu, Gençler Ligi ve yabancı oyuncu kuralı uygulamalarıyla daha fazla süre bulan Türk basketbolcuların tecrübeleriyle milli takımlara katkı sunacağını vurguladı.

Sezon değerlendirmesi

Hidayet Türkoğlu, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden takımlarla ilgili, "THY Avrupa Ligi'nde bizi temsil eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Daha sonra ULEB Avrupa Kupası ve FIBA organizasyonlarında bizi her zaman gururlandıran tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye liginin Avrupa'nın en iyisi olarak değerlendiren Türkoğlu, "Lig boyunca bize düşen görevi en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bütün kulüplerimize bizimle omuz omuza iş birliği yaptığı için teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş birliği önümüzdeki yıl da devam eder." diye konuştu.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun rekabetine değinen başkan Türkoğlu, "İki takımımızın hem THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde karşılaşması, sonrasında da Türkiye liginde final oynaması bakışları biraz daha bu noktaya çevirdi. Son maça kadar hangi takımın kazanacağını kimse tahmin edemiyordu. Ev sahibi avantajı olan Anadolu Efes, son maçı kendi seyircisi önünde biraz daha iyi oynayıp kazandı. Anadolu Efes'i ve eksiklerine rağmen son dakikaya kadar mücadele eden Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. İnşallah başka takımlarımız da böyle yatırımlar yapar ve bu seviyelerde onları da izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Adaletli olduğumuzu düşünüyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde tartışmalı geçen final serisinde adaletli olduklarını kaydetti.

Hem kulüp yöneticileri hem teknik adamlar hem de taraftarlardan tepki gördüklerinin hatırlatılması üzerine Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirileri her zaman halkımızın takdirine bırakıyorum ama bazı konulara da açıklık getirmek istiyorum. Kimse tribünlerin boş olmasını istemez ama bir kurumun başındaysanız disiplin ve adaleti sağlamamız gerektiğine inanan bir ekibiz. Fenerbahçe tribünlerinin bir kısmı, kendi takımlarına verdiği zarardan dolayı disiplin kurulumuz, şiddet ve kötü tezahüratlara bir şekilde 'dur' demesi gerekiyordu. Disiplin kurulumuz böyle bir cezayı uygun görmüştür. Disiplin kurulumuzun son maçta Fenerbahçe'ye verdiği deplasmana seyirci götürmeme cezasını Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu erteledi. Burada federasyonumuzun hiçbir konuda bir tercihi olmamıştır. Bu tamamen Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunun bir kararı. O yüzden bir şekilde bunu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Demeçler bizi üzdü ama adaletli ve disiplini sağlayan temiz yönetimle görevimize devam edeceğiz. Halkımızın eleştirme hakkı vardır ama biz bu süreçte adaletli olduğumuzu düşünüyoruz."

Final serisinin 5. maçında sakatlanan Fenerbahçe Bekolu Luigi Datome'ye ambulans verilmediği iddiasıyla ilgili kendilerinin yetki alanında olmadığını vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Bazı olayların federasyona yüklenmesi bizi çok üzüyor. Ambulans vakası federasyonumuzun her yönetmeliğine baktığınızda tamamen ev sahibi takımın sorumluluğundadır. Hiçbir kulübün veya yöneticinin bir sporcunun sağlığını riskte olduğu zamanlarda bu tip sorumluluklar ya da kararlar alacağına inanmıyorum. Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bu tip olaylarda nihai kararı her zaman ev sahibi takım verir. Federasyonun bir karar verme yetkisi yoktur. İnşallah bu tip olaylarla önümüzdeki sezon karşılaşmayız. Sporcu sağlığı her şeyden önemlidir." şeklinde görüş belirtti.

Basketbolun marka değeri için çalıştıklarını ve önemli hamleler yaptıklarını anlatan Türkoğlu, "Federasyon olarak son 2,5 yılda sponsorlukta yüzde 70 oranında artış sağladık. Bize destek olan sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz eski sporcular olarak her zaman dolu tribünlere oynamayı sevdik ve bundan keyif aldık. Ben kulüplerimizin de bundan rahatsız olduğuna inanıyorum. İnsanlar, yaptığı çirkin ve kötü tezahüratlarlar kulübüne zarar vermiş oluyor. İnşallah bunlar azalır. Tribünlerde ailesiyle gelen insanları görmek istiyoruz. Salon, taraftarlarla daha güzel oluyor, sporcular onların desteğiyle daha iyi oynuyor. Basketbolu sahiplenen, her fırsatta tribünleri olduran herkese teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.