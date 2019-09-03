TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Bu takımla gurur duyuyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD'ye kaybettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları:

"Maçın son 5 dakikasında, Sayın Cumhurbaşkanımız ile izledik. Kalbim durdu diyebilirim. İkimiz de heyecandan yerimizde duramadık. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum."

"TAKIMLA GURUR DUYUYORUZ"

"Takımla çok gurur duyuyoruz. Bana göre, bu milli takım önümüzdeki yıllarda bu ülkeyi her anlamda, her organizasyonda bu şekilde gururlandıracak. Başta Ufuk Hoca'yı, kadrosunu ve sporcu kardeşlerimi kutluyorum.

Sporda kazanmak, kaybetmek var. Heyecan mı desek, stres mi desek. ABD gibi dev bir basketbol ülkesine böyle kaybetmek insanı daha çok üzüyor."

"ÖNEMLİ OLAN BİRLİK VE BERABERLİK"

"Genç arkadaşlarımız için her şeyi söyleyebilriz ama beni çok mutlu eden arkadaşlarımızın takım olması, birlik ve beraberlik içerisinde olması. Önemli oyuncularımızdan Cedi ve Doğuş'taydı şans. Faul kaçırmaları bizi üzdü ama bu maçı buraya getirmeleri önemliydi. Bu ülke onlarla gurur duydu."

"ZOR OLACAK AMA UNUTMALIYIZ"

"Bu maçı bir şekilde unutmaları gerekiyor. Zor olacaktır ama yarından itibaren yeni bir gün başlıyor. Hemen Çekya maçına motive olmaları gerekiyor. Gruptan çıkma maçı olacak. Hepimizin planladığı, Çekya maçı ile final oynamaktı. Öyle de oldu."